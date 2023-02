Chiusa la camera ardente di Costanzo. Meloni: "Perdiamo un grande giornalista" (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Chiusa alle 18.30 la camera ardente di Maurizio Costanzo nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Da questa mattina un flusso costante di cittadini, amici e colleghi ha reso omaggio al popolare conduttore televisivo. Ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a meta' mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgia Meloni ha voluto rendere un saluto e un omaggio. "Ci lascia l'eredità di un grande giornalismo. Un giornalismo - ha affermato Meloni - capace di dialogare con tutti, di capire la dimensione umana delle cose. Lui aveva sicuramente le sue idee e questo non gli impediva di cercare di capire tutti, gli ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI -alle 18.30 ladi Maurizionella sala della Protomoteca in Campidoglio. Da questa mattina un flusso costante di cittadini, amici e colleghi ha reso omaggio al popolare conduttore televisivo. Ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a meta' mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgiaha voluto rendere un saluto e un omaggio. "Ci lascia l'eredità di ungiornalismo. Un giornalismo - ha affermato- capace di dialogare con tutti, di capire la dimensione umana delle cose. Lui aveva sicuramente le sue idee e questo non gli impediva di cercare di capire tutti, gli ...

