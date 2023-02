Chieri-Busto Arsizio in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri-E Work Busto Arsizio, partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, quarte, tornano sul campo di casa dopo la bella vittoria contro Novara per provare ad avvicinarsi alla top-3 della classifica. Non sarà però facile superare le farfalle di Marco Musso, seste e a caccia della decima vittoria per confermare il buon momento di forma dopo le difficoltà di inizio stagione. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 26 febbraio al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera-E Work, partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, quarte, tornano sul campo di casa dopo la bella vittoria contro Novara per provare ad avvicinarsi alla top-3 della classifica. Non sarà però facile superare le farfalle di Marco Musso, seste e a caccia della decima vittoria per confermare il buon momento di forma dopo le difficoltà di inizio stagione. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 26 febbraio al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

