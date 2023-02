Chiedono un selfie a Maria De Filippi, vergogna e imbarazzo alla camera ardente di Costanzo (Di domenica 26 febbraio 2023) vergogna e imbarazzo alla camera ardente allestita in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo in attesa dei funerali solenni, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 26 febbraio 2023)allestita in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizioin attesa dei funerali solenni, Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : I fan chiedono selfie a De Filippi mentre è alla camera ardente del marito - SimplyBenny : RT @IlPaoloGiordano: Nella camera ardente di Costanzo si vedono persone che chiedono un selfie a Maria De Filippi. Non c'è alcun rispetto p… - SecondaAlla : @localteamtv Questi due che in un momento di dolore chiedono un selfie a Maria, NON SI FANNO UN PO'SCHIFO?????? - UnioneSarda : #Roma «Maria, scattiamo un selfie?», i fan chiedono alla vedova di Maurizio Costanzo una foto davanti alla bara del… - 95_addicted : RT @IlPaoloGiordano: Nella camera ardente di Costanzo si vedono persone che chiedono un selfie a Maria De Filippi. Non c'è alcun rispetto p… -