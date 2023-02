Chiedono un selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente di Costanzo. Bufera sui social (Di domenica 26 febbraio 2023) Fa parecchio discutere un’immagine vista durante la seconda giornata di camera ardente di Maurizio Costanzo al Campidoglio. Un fan ha chiesto un selfie a Maria De Filippi, da ieri presente nella sala della Promoteca insieme ai figli per accogliere le centinaia di persone che stanno rendendo l’ultimo saluto al grande giornalista. La conduttrice, molto provata, si ferma spesso a parlare con le persone e gli amici che le si avvicinano per una parola di conforto. Stride a dir poco dunque l’immagine di un ragazzo che le ha richiesto di scattare una foto durante un momento così doloroso, con la bara del marito alle spalle. “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Poi arriva lo ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Fa parecchio discutere un’immagine vistala seconda giornata didi Maurizioal Campidoglio. Un fan ha chiesto unDe, da ieri presente nella sala della Promoteca insieme ai figli per accogliere le centinaia di persone che stanno rendendo l’ultimo saluto al grande giornalista. La conduttrice, molto provata, si ferma spesso a parlare con le persone e gli amici che le si avvicinano per una parola di conforto. Stride a dir poco dunque l’immagine di un ragazzo che le ha richiesto di scattare una fotoun momento così doloroso, con la bara del marito alle spalle. “Deaccoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Poi arriva lo ...

Chiara_90a : Ma con che coraggio questi imbecilli chiedono un selfie a una donna appena diventata vedova? #MariaDeFilippi - micene_return : @reese_86 E che trova pure la forza di non mandare a fare in chiul quelli che le chiedono un selfie davanti alla tomba del defunto marito. - Barbara91443826 : @slav34brit Maria è gentile, ma questi che chiedono i selfie sono totalmente insensibili ! ??????? - _KatiaPa : Coloro che vanno ad una Camera Ardente e chiedono un selfie alla vedova, non si fanno un po' schifo? #MaurizioCostanzo - juniferooniston : @FuoriTesta1 @MrsandLuthor e comunque, noi magari siamo "comuni mortali", ma almeno non ci chiedono i selfie ai fun…