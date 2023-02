Chiara Ferragni ritrova la fedez e il sorriso | le foto che mettono la crisi in un angolo

Chiara Ferragni ritrova la fede(z) e il sorriso: le foto che mettono la crisi in un angolo (Di domenica 26 febbraio 2023) La presunta crisi tra Chiara Ferragni e fedez è iniziata sui social, alimentata dai non detti (o meglio, non postati), e tra una foto e una storia su Instagram sembra anche essere rientrata. Il tutto, senza che i due diretti interessati proferissero mai una parola a riguardo. Tutto un gioco di dettagli, come quello della fede. La fede ritrovata «Chiara non la idossa più», notarono i fan a ridosso della settimana sanremese. Che fosse un chiaro segnale o una semplice casualità (la co-conduttrice del Festival non l’aveva indossata durante le serate all’Ariston), non si è ancora saputo. Eppure, l’anello in oro rosa tempestato di diamanti, è tornato prepotentemente in primo piano sabato sera, quando Chiara Ferragni ha pubblicato tra le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 febbraio 2023) La presuntatraè iniziata sui social, alimentata dai non detti (o meglio, non postati), e tra unae una storia su Instagram sembra anche essere rientrata. Il tutto, senza che i due diretti interessati proferissero mai una parola a riguardo. Tutto un gioco di dettagli, come quello della fede. La fedeta «non la idossa più», notarono i fan a ridosso della settimana sanremese. Che fosse un chiaro segnale o una semplice casualità (la co-conduttrice del Festival non l’aveva indossata durante le serate all’Ariston), non si è ancora saputo. Eppure, l’anello in oro rosa tempestato di diamanti, è tornato prepotentemente in primo piano sabato sera, quandoha pubblicato tra le ...

