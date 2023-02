Chiara Ferragni mette a tacere Striscia la Notizia: «Sul Festival nessun accordo commerciale per rispetto» (Di domenica 26 febbraio 2023) Svelato l'arcano. Chiara Ferragni tornata a parlare del Festival di Sanremo, di cui è stata co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi. Nelle ultime settimane,... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Svelato l'arcano.tornata a parlare deldi Sanremo, di cui è stata co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi. Nelle ultime settimane,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - LaVeritaWeb : Nei siparietti sanremesi di Chiara Ferragni sulla libertà delle donne, è stata dimenticata la più importante: non e… - regalidinatale : Chiara Ferragni Eye Star t-Shirt Donna Bianco -> - andreastoolbox : Chiara Ferragni stupisce (anche i passanti) con un look Gucci che mostra le culotte sopra ai pantaloni - Corriere M… -