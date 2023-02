Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin durante una sfilata, ecco cos'è successo (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano: la foto della pace Chiara Ferragni non sembra condividere lo stesso entusiasmo dei Maneskin. Loro si scatenano a ritmo di musica, con Victoria De ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anchee Fedez mano nella mano: la foto della pacenon sembra condividere lo stesso entusiasmo dei. Loro si scatenano a ritmo di musica, con Victoria De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - LaVeritaWeb : Nei siparietti sanremesi di Chiara Ferragni sulla libertà delle donne, è stata dimenticata la più importante: non e… - tamamonomaai : RT @xiaofeixias_: [INFO] 230225 — Chiara Ferragni Instagram story update. #?? #XiaoZhan #??? #????????? #???·??? #TodsFW23 @Tods #XiaoZha… - Grigiopel : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Perdonalo, con le parole si risolve tutto”, Vladimir Putin scrive a Chiara Ferragni ---> di @Davide_Paolino… -