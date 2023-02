Chiara Ferragni fa una precisazione sul suo contratto di Sanremo (Di domenica 26 febbraio 2023) Chiara Ferragni è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2023 facendo una precisazione sul suo contratto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 febbraio 2023)è tornata a parlare del Festival di2023 facendo unasul suoL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - LaVeritaWeb : Nei siparietti sanremesi di Chiara Ferragni sulla libertà delle donne, è stata dimenticata la più importante: non e… - redazionerumors : Nel front row della sfilata di Gucci ad attirare l'attenzione c'erano i Maneskin che si sono scatenati a ritmo di m… - plwztalk : quando dicono che noi persone magre non possiamo lamentarci perché rientriamo negli standard di bellezza però poi c… -