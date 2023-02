Chiara Ferragni “copia” il look ai Maneskin: le mutande a vista e reggicalze, non passa inosservata (Di domenica 26 febbraio 2023) Questa volta non è un'”incredibile somiglianza”. È proprio lo stesso look. Chi l’avrebbe mai detto che Chiara Ferragni e i Maneskin si sarebbero mai vestiti uguali? Ebbene, è successo. L’imprenditrice digitale si è presentata alla sfilata di Gucci sfoggiando un look dell’ultima collezione disegnata da Alessandro Michele prima del suo addio al brand. Lo stesso identico sfoggiato dai Maneskin lo scorso 21 novembre in occasione della premiazione agli American Music Awards. L’outfit, composto da un completo sartoriale maschile grigio con giacca, camicia azzurra, cravatta e culotte a vista e pantaloni tagliati e tenuti insieme da una sorta di reggicalze, difficilmente passa inosservato. Nel dettaglio, era stato il chitarrista Thomas ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Questa volta non è un'”incredibile somiglianza”. È proprio lo stesso. Chi l’avrebbe mai detto chee isi sarebbero mai vestiti uguali? Ebbene, è successo. L’imprenditrice digitale si è presentata alla sfilata di Gucci sfoggiando undell’ultima collezione disegnata da Alessandro Michele prima del suo addio al brand. Lo stesso identico sfoggiato dailo scorso 21 novembre in occasione della premiazione agli American Music Awards. L’outfit, composto da un completo sartoriale maschile grigio con giacca, camicia azzurra, cravatta e culotte ae pantaloni tagliati e tenuti insieme da una sorta di, difficilmenteinosservato. Nel dettaglio, era stato il chitarrista Thomas ad ...

