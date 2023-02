Chi sono Daniela e Dario Amodei, gli italo-americani che sfidano ChatGPT (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo aver lasciato in piena pandemia OpenAI, hanno fondato Anthropic, la startup più promettente nell’AI almeno secondo Google, che ci ha appena investito 300 milioni di dollari. Obiettivo: l’intelligenza artificiale generativa Leggi su repubblica (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo aver lasciato in piena pandemia OpenAI, hanno fondato Anthropic, la startup più promettente nell’AI almeno secondo Google, che ci ha appena investito 300 milioni di dollari. Obiettivo: l’intelligenza artificiale generativa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - vladiluxuria : Sono andata a votare alle #primariepd2023 #primarie #Pd nella scheda da compilare c’era da barrare la casella M/F c… - robertosaviano : Io i trafficanti di esseri umani so chi sono, li denuncio da sempre insieme alle Ong, @MSF_ITALIA, @RescueMed,… - wolfie97s : più che altro sono i prezzi che fanno pagare da privato, un medico dovrebbe fare il proprio lavoro per aiutare dell… - Favoletta1982 : @m_torneo Si è come chi commette errori e poi da qualche anno ha la scusa del T9. Ora vuoi far credere che è scaram… -