Chi può votare alle primarie del Pd (Di domenica 26 febbraio 2023) Per votare alle primarie non serve per forza essere iscritti al Pd. Possono esprimere la propria preferenza tutte le persone che "dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) Pernon serve per forza essere iscritti al Pd. Possono esprimere la propria preferenza tutte le persone che "dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerloelezioni, e accettino di essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Alla base della nostra democrazia, non della mia, della tua o di chi vota a sinistra, c'è l'antifascismo. L'intell… - GiovaQuez : Sansonetti: “Non è vero che non si può fare una pace giusta, non si può fare una guerra. A tutti mi riferisco, a Pu… - michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - ivanpreite : RT @GiorgioCMascion: Qualsiasi persona onesta intellettualmente e non ottenebrata dal più becero tifo o interesse personale non può che con… - Paolo50128932 : RT @frankponch72: Quando dico che questo Paese è morto, vale soprattutto per queste cose. Andare a vivere all'estero sarebbe scelta miglior… -