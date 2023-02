Chi ha vinto le Primarie del Pd tra Bonaccini e Schlein? I risultati in tempo reale (Di domenica 26 febbraio 2023) Si torna a votare. E questa volta per le Primarie del partito democratico con i seggi aperti in Italia, circa 5.550 su tutto il territorio, dalle 8 di questa mattina alle 20. L’attesa è tanta, la curiosità molto: chi tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein vincerà e sarà il nuovo segretario del Partito democratico? Le votazioni sono ancora in corso e bisognerà aspettare la chiusura per lo spoglio. E, quindi, per i risultati ufficiali e in tempo reale. risultati in tempo reale Primarie del Pd oggi I seggi elettorali, tra gazebo e librerie adibite ad hoc per l’occasione, resteranno aperti fino alle 20 di questa sera, poi dalle 17.30 verrà dato il via libera, sul sito del partito, alla sala stampa presso la sede nazionale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Si torna a votare. E questa volta per ledel partito democratico con i seggi aperti in Italia, circa 5.550 su tutto il territorio, dalle 8 di questa mattina alle 20. L’attesa è tanta, la curiosità molto: chi tra Stefanoe Ellyvincerà e sarà il nuovo segretario del Partito democratico? Le votazioni sono ancora in corso e bisognerà aspettare la chiusura per lo spoglio. E, quindi, per iufficiali e inindel Pd oggi I seggi elettorali, tra gazebo e librerie adibite ad hoc per l’occasione, resteranno aperti fino alle 20 di questa sera, poi dalle 17.30 verrà dato il via libera, sul sito del partito, alla sala stampa presso la sede nazionale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nancylalimina : RT @annunciodioggi: Difeso dal segno della croce, dì al demonio: sono immagine di Dio, rivestito di Cristo, che col battesimo è diventato m… - CorriereCitta : Chi ha vinto le Primarie del Pd tra Bonaccini e Schlein? I risultati in tempo reale - LuisellaLuis : @mariamasi14 @GiuseppeConteIT lager libici di Minniti invece ok? La dx ha fatto campagna elettorale sul blocco Nava… - Kirillo51128078 : @muenzenberg Se smettono i paesi nato non potranno più mandare le loro armi al fronte per farsi smilitarizzare. Epp… - Satryland59 : RT @globalistIT: -