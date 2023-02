Chi è Luana Ravegnini | l’ex compagna di Claudio Lippi | “Lasciò la moglie e la figlia per me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 febbraio 2023) Durante la partecipazione ad un programma,si innamorano. Il conduttore lascia lae laper andare a vivere con la showgirl e fa coppia fissa con lei per molti anni. Quando la loro storia volge al termine lui si riavvicina alla. Nonostante la differenza di età i due si amavano molto. Più di venti anni facomincia una relazione con Renato della Valle, suo attuale marito e padre di sua. I due non sono mai rimasti coinvolti in alcun pettegolezzo si tengono lontani dai riflettori. Ad onore del vero, sono anni cheè fuori dal mondo dello spettacolo. Ma tutti la ricordano per il suo sguardo di ghiaccio e la sua elegante bellezza Chi è ...