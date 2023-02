Chi è il vincitore di “Tale e Quale Sanremo” e dove l’abbiamo già visto (Di domenica 26 febbraio 2023) Carlo Conti ha voluto omaggiare la storia del Festival di Sanremo con due appuntamenti speciali, intitolati Tale e Quale Sanremo. Sulla scia del successo di Tale e Quale Show, il conduttore ha riproposto divertenti ed emozionanti esibizioni sulle note dei più grandi successi sanremesi, sino alla puntata conclusiva andata in onda ieri sera. A trionfare è stato Gilles Rocca, che ha imitato Francesco Gabbani e la sua iconica Occidentali’s Karma. L’ennesimo trionfo per l’attore, che ha già avuto modo più volte di farsi conoscere in tv. “Tale e Quale Sanremo”: il trionfo di Gilles Rocca Alla fine è Gilles Rocca a vincere Tale e Quale Sanremo, lo spin-off di Tale e ... Leggi su dilei (Di domenica 26 febbraio 2023) Carlo Conti ha voluto omaggiare la storia del Festival dicon due appuntamenti speciali, intitolati. Sulla scia del successo diShow, il conduttore ha riproposto divertenti ed emozionanti esibizioni sulle note dei più grandi successi sanremesi, sino alla puntata conclusiva andata in onda ieri sera. A trionfare è stato Gilles Rocca, che ha imitato Francesco Gabbani e la sua iconica Occidentali’s Karma. L’ennesimo trionfo per l’attore, che ha già avuto modo più volte di farsi conoscere in tv. “”: il trionfo di Gilles Rocca Alla fine è Gilles Rocca a vincere, lo spin-off die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Tanto lo sappiamo che tu non dormiiii, dormiiii, dormiiii, quindi ci vediamo a #StaseraCèCattelan caro… - antonietta659 : RT @RaiDue: Tanto lo sappiamo che tu non dormiiii, dormiiii, dormiiii, quindi ci vediamo a #StaseraCèCattelan caro @mengonimarco ?? Chi vi… - infoitcultura : Tale e Quale Show 2023: chi sarà il Vincitore? Ecco le anticipazioni - RadioDueLaghi : Chi ha vinto i premi speciali di Una Voce per San Marino 2023? Scopriamolo insieme, in attesa di conoscere il vinci… - Itsile_ : Qui almeno non c'è un vincitore scritto da mesi, questo va detto, io non saprei proprio chi possa vincere -