Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio: "Lei mi ha aiutato a essere quel che sono" (Di domenica 26 febbraio 2023) Gioia Selis è nata a Savona l'8 febbraio 1968. Ciò significa che, nel 2021, compirà 53 anni, quattro meno del marito. La moglie di Fazio è figlia di un cittadino illustre del centro urbano ligure. Suo padre Giovanni Selis, deceduto nel 2008, è stato infatti il fondatore della Rari Nantes di Savona, squadra di pallanuoto della città, nonché celebre medico di Pronto Soccorso. Conosciutisi da ragazzi, Fabio Fazio e Gioia Selis si sono sposati nel 1994 a Borgio Verezzi. La Selis, che ha partecipato assieme al marito al film Pole Pole, pellicola del 1996 il cui ricavato è stato devoluto ad Amref, è madre di Michele, nato nel 2004, e di Caterina, classe 2009. La Selis è molto riservata e, ...

