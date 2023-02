Chi è e cosa sappiamo di Kim Ju Ae, la figlia di Kim Jong Un (Di domenica 26 febbraio 2023) Kim Ju Ae (Kim è il cognome, Ju Ae il nome) è la figlia del presidente della Corea del Nord Kim Jong Un e di sua moglie Ri Sol Ju. Non conosciamo la sua esatta data di nascita, anche se si ritiene possa avere dai 9 ai 10 anni, e quindi aver visto la luce intorno al 2013. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 febbraio 2023) Kim Ju Ae (Kim è il cognome, Ju Ae il nome) è ladel presidente della Corea del Nord KimUn e di sua moglie Ri Sol Ju. Non conosciamo la sua esatta data di nascita, anche se si ritiene possa avere dai 9 ai 10 anni, e quindi aver visto la luce intorno al 2013. InsideOver.

