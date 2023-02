Chi è Chiara Francini? Biografia, curiosità e vita privata dell’attrice, conduttrice e scrittrice toscana (Di domenica 26 febbraio 2023) Chiara Francini ha raggiunto la definitiva ribalta a livello nazionale come co-conduttrice della penultima serata di Sanremo 2023, ma alle sue spalle ha una carriera fatta di tanti successi (e sviluppata in ambiti diversissimi fra di loro). Andiamo a vederla assieme. Chiara Francini è una nota attrice, scrittrice e conduttrice, nata il 20 dicembre 1979 a Firenze. Da ragazza ha conseguito il diploma al liceo Dante Alighieri e dopo la laurea in lettere (con 110 e lode) si è dedicata al teatro e alla recitazione, iniziando a studiare presso la scuola del teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Dopo un quinquennio cn tanto teatro, per lei lo sbarco su piccolo e grande schermo: sul piccolo schermo lavora in diverse sitcom e miniserie e sul grande tra il 2007 e il 2008 è ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 26 febbraio 2023)ha raggiunto la definitiva ribalta a livello nazionale come co-della penultima serata di Sanremo 2023, ma alle sue spalle ha una carriera fatta di tanti successi (e sviluppata in ambiti diversissimi fra di loro). Andiamo a vederla assieme.è una nota attrice,, nata il 20 dicembre 1979 a Firenze. Da ragazza ha conseguito il diploma al liceo Dante Alighieri e dopo la laurea in lettere (con 110 e lode) si è dedicata al teatro e alla recitazione, iniziando a studiare presso la scuola del teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Dopo un quinquennio cn tanto teatro, per lei lo sbarco su piccolo e grande schermo: sul piccolo schermo lavora in diverse sitcom e miniserie e sul grande tra il 2007 e il 2008 è ...

