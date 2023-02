Chelsea, un giovane può lasciare il club (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Burnley ha deciso che Ian Maatsen, in prestito dal Chelsea, sarà parte integrante anche della squadra del prossimo anno. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Burnley ha deciso che Ian Maatsen, in prestito dal, sarà parte integrante anche della squadra del prossimo anno. Lo riporta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, un giovane può lasciare il club: Il Burnley ha deciso che Ian Maatsen, in prestito dal Chelsea, sarà parte… - NovareseVolante : @leodiby @SerieA @FIGC @Inter il giovane Deanhuseen...almeno scrivili giusti,almeno la stronzata può essere un filo… - carradori64 : @leodiby @liam4ever @SerieA @FIGC @Inter Hanno venduto Ripeti Hanno venduto Un giovane delle giovanili dell'Inter… - LeBombeDiVlad : ?????????????? Il #Chelsea sta per battere un colpo in prospettiva ?? Fumata bianca vicina per un centrocampista classe 20… - NVTTY_NVRM : ????????????????????????????????: sid vicious s'era trasferito con nancy al chelsea hotel di new york, nella stanza 304. io fungevo… -