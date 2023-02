Che Tempo che Fa: Gianni Morandi, Pierfrancesco Favino e Rosa Chemical, stasera ospiti di Fabio Fazio su Rai 3 (Di domenica 26 febbraio 2023) stasera tra gli ospiti di Che Tempo che fa del 26 febbraio ci sono Gianni Morandi, Pierfrancesco Favino, Rosa Chemical e Francesco Piccolo Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono, reduci dal Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi e Rosa Chemical e l'attore Pierfrancesco Favino. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. ospiti della puntata: Gianni ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023)tra glidi Cheche fa del 26 febbraio ci sonoe Francesco Piccolo CheChe Fa tornasu Rai3 dalle 20:00. Tra glidella puntata ci sono, reduci dal Festival di Sanremo 2023,e l'attore. In studio conanche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.della puntata:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietroraffa : 'È finito il tempo del partito che vede bene le donne, ma sempre nel ruolo di vice. È il nostro tempo. È il tempo d… - _justhewayouare : Non c’è nulla di peggio che perder tempo con le persone sbagliate. - Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava… - AndreaMonty69 : @mariobianchi18 Sarebbe interessante avere una macchina del tempo e tornare...che so...al 1941. Per coerenza quei b… - francesco4733 : RT @AlessiaRufino: Per non dimenticare Che c'è stato un tempo in cui, anche Repubblica era un giornale vero e libro di scrivere la verità.… -