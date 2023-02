Che fine ha fatto Radu? L'errore di Bologna, la Cremonese, ora la Francia (Di domenica 26 febbraio 2023) Che la stagione 2022 - 2023 di Ionut Andrei Radu sarebbe stata lontana dall'Inter era ovvio da tempo, addirittura da prima che la fatidica trasferta di Bologna si abbattesse sul portiere romeno. Lo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Che la stagione 2022 - 2023 di Ionut Andreisarebbe stata lontana dall'Inter era ovvio da tempo, addirittura da prima che la fatidica trasferta disi abbattesse sul portiere romeno. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : Ogni giorno è sempre più chiaro che l’obiettivo di #NATO e #USA non è la fine della guerra, anzi. L’Europa deve usc… - enpaonlus : Addio Cholita, l'orsa con le dita mozzate torturata dai circensi non c'è più - greenMe - Una storia straziante. DOP… - TCommodity : Numeri che non vi dicono: al fine di essere realmente incentivati a passare al green, i produttori siderurgici eur… - MaurizioTorchi2 : RT @EnricoFaraboll1: La ADORO E alla fine si è infuriata pure lei... Dopo che hanno colorato le strade a Londra davanti all'ambasciata Russ… - meurichard : Ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette. La mia maledizione e tu alla fine eri una bella emozione, c… -