Chanel Totti contro gli haters, i commenti choc: 'Dimostri 35 anni'. E lei risponde al vetriolo (Di domenica 26 febbraio 2023) E' sempre più diretta Chanel Totti contro i suoi hater . Nella sua ultima story Instagram, la figlia di Ilary Blasi pubblica una frase che non lascia dubbi . 'Ho sempre detto che quando arrivi a farti ... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) E' sempre più direttai suoi hater . Nella sua ultima story Instagram, la figlia di Ilary Blasi pubblica una frase che non lascia dubbi . 'Ho sempre detto che quando arrivi a farti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chanel Totti a Milano, dalla stazione alla story vista Duomo. «Pazza per la fashion week» - infoitcultura : Chanel Totti alla sua prima Fashion Week: la figlia di Francesco e Ilary a Milano all'evento di Belen Rodriguez - CorSport : ?? Prima Fashion Week per Chanel #Totti ? La figlia di #Totti e #Ilaryblasi sempre più star dei social ?? Ecco cosa… - leggoit : Chanel Totti a Milano, dalla stazione alla story vista Duomo. «Pazza per la fashion week» - lalla____70 : Bene, negli ultimi 3 mesi ho conosciuto due bimbe chiamate #Blu ed una ragazza di nome #Cherie Ed io che pensavo… -