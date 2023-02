Chanel Totti ancora nel mirino degli hater: la risposta che li zittisce (Di domenica 26 febbraio 2023) Chanel Totti spesso finisce nel mirino degli hater che la accusano di saltare le tappe e di dimostrare più dei suoi 16 anni Chanel Totti si trova a Milano per la settimana della moda e dal suo profilo Instagram ha mostrato diversi scatti dalla città meneghina. Proprio sotto le foto pubblicate dalla figlia di Ilary Blasi e Totti si leggono critiche per la sedicenne “accusata” di sembrare molto più grande della sua età. «La signorina, in questa immagine, dimostra 30/35 anni, credo ne abbia molti meno!», «C’hai 16 anni…..vivi la tua età…nn abbiate fretta di crescere», «Non bruciare le tappe….». E ancora: “Bellissima! Peccato non godersi affatto la sua adolescenza acqua e sapone. Ma poi mi chiedo, una 15enne con tutta questa mondanità ma ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 febbraio 2023)spesso finisce nelche la accusano di saltare le tappe e di dimostrare più dei suoi 16 annisi trova a Milano per la settimana della moda e dal suo profilo Instagram ha mostrato diversi scatti dalla città meneghina. Proprio sotto le foto pubblicate dalla figlia di Ilary Blasi esi leggono critiche per la sedicenne “accusata” di sembrare molto più grande della sua età. «La signorina, in questa immagine, dimostra 30/35 anni, credo ne abbia molti meno!», «C’hai 16 anni…..vivi la tua età…nn abbiate fretta di crescere», «Non bruciare le tappe….». E: “Bellissima! Peccato non godersi affatto la sua adolescenza acqua e sapone. Ma poi mi chiedo, una 15enne con tutta questa mondanità ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Chanel Totti spesso finisce nel mirino degli hater che la accusano di saltare le tappe e di dimostrare più dei suoi… - infoitcultura : Chanel Totti a Milano, dalla stazione alla story vista Duomo. «Pazza per la fashion week» - infoitcultura : Chanel Totti alla sua prima Fashion Week: la figlia di Francesco e Ilary a Milano all'evento di Belen Rodriguez - CorSport : ?? Prima Fashion Week per Chanel #Totti ? La figlia di #Totti e #Ilaryblasi sempre più star dei social ?? Ecco cosa… - leggoit : Chanel Totti a Milano, dalla stazione alla story vista Duomo. «Pazza per la fashion week» -