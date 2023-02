(Di domenica 26 febbraio 2023) Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive di Giulio: campione nel75 di Cherbourg la scorsa settimana, il 21enne di Latina ha dovuto stavolta arrendersi inal75 di. A conquistare il titolo è stato un altro giovane molto interessante, lo svizzero Dominic, il quale ha fatto suo il match con il punteggio di 7-6 6-2 e ha ottenuto il quarto alloro della carriera in questa categoria di tornei, dopo quelli vinti a Lugano 2021 (6-4 6-2 su Vitaliy Sachko), Cleveland 2022 (7-5 6-1 su Yoshihito Nishioka) e Zug 2022 (5-7 6-1 6-3 su Ernests Gulbis). Il nostro portacolori ha qualche rammarico per un primo set perso soltanto 10-8 al tiebreak e con tanto di 5 set point non concretizzati, 4 proprio nel tiebreak e uno quando si era trovato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Challenger Rovereto 2023, #Zeppieri cede in finale contro un grande #Stricker - Deiana_Luca9 : RT @live_tennis: Rovereto Challenger - Final: Dominic Stephan Stricker beat Giulio Zeppieri 7-6, 6-2 - live_tennis : Rovereto Challenger - Final: Dominic Stephan Stricker beat Giulio Zeppieri 7-6, 6-2 - Deiana_Luca9 : #Stricker avanti di un set su #Zeppieri che ha avuto dei set-point dopo il tie-break nella finale dell'ATP Challenger di Rovereto - berrelovers : ma mi sento male alla finale di rovereto c’è il doppio della gente che c’era alla finale del challenger di roma???? -

Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulio Zeppieri ha centrato l'ingresso in finale agli Internazionali di Tennis - Città di(73.000 euro, Play - It). In semifinale il 21enne di Latina, n.127 del ranking e testa di serie numero 3 del tabellone, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto per 7 - ...In meno di due mesi ha scalato cento posizioni ed è entrato a gamba tesa nel circuito. ... Adesso vuole fare un passo in più dopo aver centrato un'altra semifinale a. Partiva ...

Challenger Rovereto 2023, Giulio Zeppieri vola in Finale! Sconfitto Kaichi Uchida in due set OA Sport

Challenger Rovereto, Bangalore, Rome Ga, e Monterrey: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live) LiveTennis.it

Challenger Rovereto 2023, Zeppieri cede in finale contro un grande Stricker SPORTFACE.IT

Challenger: arrivano ai quarti Zeppieri a Rovereto e Nardi a Bangalore Ubitennis

Challenger Rovereto, Bangalore, Rome Ga, e Monterrey: I risultati con il dettaglio del Day 4 ( Live) LiveTennis.it

L’ATP Challenger 75 di Rovereto mette in scena l’atto finale più atteso. Alle ore 15.00 presso il Palabaldresca c’è la finale del singolare. E non poteva che essere quella più auspicata dagli organizz ...Un momento buono per Giulio Zeppieri. Il mancino nostrano, dopo aver vinto il Challenger a Cherbourg, in Francia, aggiudicandosi il secondo torneo di questa tipologia (prima vittoria a Barletta ad ago ...