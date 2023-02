C'è un mondo parallelo in Ucraina (Di domenica 26 febbraio 2023) Le rappresentazioni di una fauna fantastica e poi una quotidianità - nel Paese dove oggi divampa la guerra - resa surreale dall’irradiarsi della luce e dei colori. C’è l’occasione di scoprire Maria Prymachenko, un’artista straordinaria che in una semplicità naïve comunica una lezione di vita. La felicità si unì al dramma, al primo annuncio in Italia, un arioso vagito, in condizioni di precarietà e sofferenza, di Maria Primachenko: alcune sue opere, dichiarate preziose, erano state distrutte a pochi giorni dall’inizio dei bombardamenti russi contro l’Ucraina: domenica 27 febbraio 2022 il quotidiano online Kyiv Independent, in rete con le principali agenzie e i giornali europei, comunicò che il Museo di storia di Ivankiv era stato colpito da un incendio, insieme con circa 25 opere della Prymachenko, poi miracolosamente salvate. Con il passare dei giorni si diffuse ... Leggi su panorama (Di domenica 26 febbraio 2023) Le rappresentazioni di una fauna fantastica e poi una quotidianità - nel Paese dove oggi divampa la guerra - resa surreale dall’irradiarsi della luce e dei colori. C’è l’occasione di scoprire Maria Prymachenko, un’artista straordinaria che in una semplicità naïve comunica una lezione di vita. La felicità si unì al dramma, al primo annuncio in Italia, un arioso vagito, in condizioni di precarietà e sofferenza, di Maria Primachenko: alcune sue opere, dichiarate preziose, erano state distrutte a pochi giorni dall’inizio dei bombardamenti russi contro l’: domenica 27 febbraio 2022 il quotidiano online Kyiv Independent, in rete con le principali agenzie e i giornali europei, comunicò che il Museo di storia di Ivankiv era stato colpito da un incendio, insieme con circa 25 opere della Prymachenko, poi miracolosamente salvate. Con il passare dei giorni si diffuse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI DEL MONDO! ???? Aaron March e Nadya Ochner trionfano nella gara di Slalom Parallelo a squadre miste. È la p… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDO!!!! ???????? Aaron March e Nadya Ochner sono campioni del mondo nello slalom parallelo a squadre: s… - agnello_mario : Elly la peggior sventura per il PD le prossime primarie le fara a Montecarlo ,e i convegni in svizzera ? Il PD ha b… - maaniballi : @FrancescoLollo1 Un disco rotto di un mondo parallelo del nulla culinario. Slogan privi di senso compiuto. ??Ma è di… - SMontemorra : RT @BrunoSorbara: @francescolosur3 @Maxitaly69 @Fra88_Jj @lapoelkann_ intercettazioni facchetti farlocche ahahahahah preferisco vivere in u… -