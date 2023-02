Castelberforte | la 13enne aggredita con un paio di forbici sta meglio Il sindaco | «Basta giudizi sommari»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Staed è fuori pericolo di vita la ragazza di 13 anni che ieri è statacon undida due compagne di classe in un giardino pubblico di Castelbelforte, in provincia di Mantova. Pare che la, ricoverata da ieri all’ospedale Borgo Trento di Verona e costantemente assistita dai genitori, abbia perso molto sangue ma starebbe rispondendo bene alle cure. Nel frattempo, le due autrici dell’aggressione sono state riconsegnate alle rispettive famiglie, dopo che ieri una di loro si era presentata spontaneamente dai carabinieri per denunciare quanto accaduto, mentre la seconda è stata accompagnata in caserma dai genitori. Vista l’età delle ragazze coinvolte, le indagini dei carabinieri – concentrate soprattutto sulla ricerca del movente dell’aggressione – stanno proseguendo ...

