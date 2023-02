Cassano sulla panchina dell’Inter: “Se salta Inzaghi, l’unico candidato è Antonio Conte” (Di domenica 26 febbraio 2023) L’ex attaccante dell‘Inter, Antonio Cassano, nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, ha parlato del futuro del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e del suo possibile sostituto in caso di addio al club meneghino: “Escluderei il ritorno di Mourinho, perché se dovesse avere un’offerta dalla Premier League sceglierebbe l’Inghilterra. I tifosi si sono innamorati del suo atteggiamento, ma lui se ne vuole andare e per me può tornare soltanto al Chelsea. Sono convinto che se saltasse Inzaghi, a meno che non porti a casa la Champions League, l’unico candidato possibile è Antonio Conte”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) L’ex attaccante dell‘Inter,, nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, ha parlato del futuro del tecnico nerazzurro Simonee del suo possibile sostituto in caso di addio al club meneghino: “Escluderei il ritorno di Mourinho, perché se dovesse avere un’offerta dalla Premier League sceglierebbe l’Inghilterra. I tifosi si sono innamorati del suo atteggiamento, ma lui se ne vuole andare e per me può tornare soltanto al Chelsea. Sono convinto che sesse, a meno che non porti a casa la Champions League,possibile è”. SportFace.

