Caro Porro | non ne posso più | sono vittima della burocrazia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Buongiorno. porto alla Sua attenzione la seguente incresciosa circostanza. L’agenzia delle entrate, riguardo all’accesso alla rottamazione quater, ha elaborato ed applicato procedure tanto complicate e stringenti, a cui non corrisponde alcuna utilità concreta per l’ufficio, da rendere estremamente difficile, se non impossibile, accedere al beneficio di cui alla legge 197/2022. 1. La domanda può essere inoltrata solo online, mediante apposito form dal sito ADE; quando invece nel ns sistema giuridico vige il principio di libertàforma e dovrebbe essere sufficiente dichiarare la volontà di adesione per accedervi, senza formalismi. 2. Nella compilazione del form, ricorrono alcune criticità (forse) casuali, che sembrano invece autentici trabocchetti finalizzati a scoraggiare il contribuente o a indurlo in errore; ad esempio: il form online è soggetto a tempi di ...