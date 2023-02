(Di domenica 26 febbraio 2023) L’è il secondo Paese inad aver investito maggiormente per supportare imprese e famiglielaenergetica: la cifra totale stanziata risulta pari a 45 miliardi nel corso del 2022. Le aziendene hanno cambiato il proprio atteggiamento nei confronti delle agevolazioni per l’efficientamento energetico. Secondo il report stilato dal Centro Studi di Gruppo Finservice, nel corso dell’ultimo anno solare, nel Centrosi è registrata una percentuale di richiesta di bandi e contributi addirittura raddoppiata rispetto all’annata precedente. Ormai da diversi mesi, un quadro generale di grande difficoltà ed incertezza, sta influenzando l’e l’. La causa scatenante è laenergetica che, stando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : …si può liberare capienza fiscale e il sistema può ripartire. È una proposta che avevamo già fatto in Legge di Bila… - Recommon : ?? 1/ #ENI annuncia un utile operativo adjusted x il 2022 di 20,4 miliardi di €, i profitti più alti di sempre e più… - mary_ci_ : @matteosalvinimi Penso che dovresti preoccuparti dei problemi seri che affliggono la popolazione…io che non posso a… - francescoAstor2 : @yenisey74 La spesa la faccio 2/3 volte la settimana, purtroppo oltre all'aumento dovuti al caro energia, c'è tanta… - bizcommunityit : RT://Caro energia: quasi 1 azienda su 3 nell'ultimo anno ha richiesto agevolazioni - #energia #agevolazioni… -

... a causa delbollette iniziato lo scorso anno. Anche perché si tratta di una soluzione che nel ...funziona Utilizzare questa soluzione significa diventare dei veri e propri produttori di...... è impossibile realizzare il progetto di hub europeo tantoalla premier Giorgia Meloni : la ... E anche l'Arera, l'Autorità per l'elettrica e il gas, sta per aggiornare il suo piano ...

Caro Energia, Italia seconda in Europa per finanziamenti contro la crisi QuiFinanza

"Il caro energia colpirà anche nel 2023": il gigante della chimica Basf licenzia 2.600 persone EuropaToday

Caro-energia: a gennaio 2023 bollette più basse, ma il quadro resta ... MaremmaNews

Caro energia: nel 2022 bollette della luce raddoppiante in Liguria e nel savonese: gas su del 57% IVG.it

Caro-energia, sugli extra-profitti si riaccende la battaglia legale ... Milano Finanza

Soffermandoci sul contesto italiano, emerge una recente indagine di Confartigianato che mette in risalto come il caro energia in Italia stia mettendo a rischio quasi 900mila imprese e oltre 3.5 ...Stai utilizzando molto la tua stufa a pellet E allora devi sapere che puoi riciclare la cenere e risparmiare un bel po’ di soldi.