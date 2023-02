Carne e latte di origine bovina e il rischio di ammalarsi di tumore al colon retto. Lo studio su gli agenti infettivi

(Di domenica 26 febbraio 2023) Mangiaredipuò aumentare ildidial. A sostenere questa delicata ipotesi, sono i risultati di unoappena pubblicato su Molecular Oncology, condotto dal German Cancer Research Centre. Il team di ricercatori ha individuato una classe dipresenti nelladi manzo e neldi mucca, chiamati Bovine Meat and Milk Factors (BMMFs), che sarebbero legati allo sviluppo di questo tipo di. In particolare, loha rilevato che il BMMF è presente nella mucosa adiacente ai tumori del, ma non nei tumori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Carne e latte di origine bovina e il rischio di ammalarsi di tumore al colon retto. Lo studio su gli agenti infetti… - scorpio66966 : RT @ClaudioDeglinn2: LA UE CI BOICOTTA E CI VUOLE DISTRUGGERE..LE ECCELLENZE NEL MONDO CE L'HA SOLO L'ITALIA! SIAMO I N1! QUESTO DA FASTID… - marcoranieri72 : RT @ClaudioDeglinn2: LA BALLA CLIMATICA SERVE PER TOGLIERE DIRITTI AQUISITI DA SECOLI..ARRIVANO QUESTI RICCONI ANNOIATI DEL WEF DECIDONO DI… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: LA BALLA CLIMATICA SERVE PER TOGLIERE DIRITTI AQUISITI DA SECOLI..ARRIVANO QUESTI RICCONI ANNOIATI DEL WEF DECIDONO DI… - inSardigna : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Innovazione ???? Meno emissioni di Co2 nella produzione di carne e latte: uno studio di Contas, il Consorzio sa… -

...di una valutazione dei sistemi di allevamento utilizzati nell'Unione europea per i polli dae ... dei bovini da, delle anatre, delle oche e delle quaglie. I DATI SUGLI ALLEVAMENTI IN GABBIA ...... le bombolette spray non infiammabili, le scatolette e i barattoli per, pesce e legumi. ... scatole, cartoni, fogli usati, libri, quaderni, confezioni dele dei succhi di frutta, a meno che ...

Meno carbonio dalla produzione di carne e latte ovino, sardo il ... logudorolive

Sostenibilità ambientale, carne e latte ovino sardo al top in Italia e in Europa L'Unione Sarda.it

Meno Co2 dalla produzione di carne e latte, premiato il Consorzio ... SardiniaPost

Nuovo studio conferma che la carne e il latte bovino sono collegati ... Lega Nerd

L'ultimo inganno ai cubani senza carne: "Mangiate carrube, sono un ... ilGiornale.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un 63enne, personaggio principale dell'inchiesta, tre anni e mezzo fa, è finito in carcere: le indagini hanno accertato pure un giro di cessione di cocaina e alcuni episodi di caporalato ...