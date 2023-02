Caressa: «Inter, un’impressione sul gruppo! Inzaghi, turnover è vecchio» (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter cade sul campo del Bologna e Lautaro Martinez, nel post partita, rimprovera l’Intero ambiente, soprattutto i suoi compagni (vedi articolo). Caressa parla proprio dell’argentino con una riflessione sul ruolo di Inzaghi. Di seguito il suo Intervento a Sky Sport IMMAGINI – L’Inter perde sul campo del Bologna con una prestazione insufficiente e Lautaro Martinez nel post-partita tira le orecchie anche ai suoi compagni. Fabio Caressa fa una riflessione proprio partendo delle dichiarazioni dell’argentino: «La fotografia è quella di Lautaro Martinez che si sbraccia disperatamente in area e poi dice cose importanti a fine partita. C’è una tirata di orecchie fortissima verso i suoi colleghi. Quella è l’immagine che fa coppia con altre immagini che abbiamo visto durante ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’cade sul campo del Bologna e Lautaro Martinez, nel post partita, rimprovera l’o ambiente, soprattutto i suoi compagni (vedi articolo).parla proprio dell’argentino con una riflessione sul ruolo di. Di seguito il suovento a Sky Sport IMMAGINI – L’perde sul campo del Bologna con una prestazione insufficiente e Lautaro Martinez nel post-partita tira le orecchie anche ai suoi compagni. Fabiofa una riflessione proprio partendo delle dichiarazioni dell’argentino: «La fotografia è quella di Lautaro Martinez che si sbraccia disperatamente in area e poi dice cose importanti a fine partita. C’è una tirata di orecchie fortissima verso i suoi colleghi. Quella è l’immagine che fa coppia con altre immagini che abbiamo visto durante ...

