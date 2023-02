Carabao Cup 2023, il Manchester United torna a vincere un trofeo: Newcastle battuto 2-0 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Manchester United vince la Carabao Cup e torna ad alzare un trofeo a distanza di sei anni dall’ultima volta. Svanisce sotto i colpi di Casemiro (34?) e Rashford (38?) il sogno del Newcastle, che non conquista un titolo da 54 anni. Un 2-0 che premia il cinismo in avvio dei red devils, ma che nel complesso è un risultato che sta anche stretto a Ten Hag in una partita comunque spigolosa. Dopo 9? Dalot è già sul tabellino dei cattivi. Un giallo pesante sulla fascia di Saint-Maximin che al 32? ha la prima occasione: dribbling sul portoghese, palla sul destro e tiro, ma De Gea d’istinto respinge. Una parata decisiva perché due minuti più tardi lo United sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Shaw, Casemiro svetta di testa e batte Karius. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilvince laCup ead alzare una distanza di sei anni dall’ultima volta. Svanisce sotto i colpi di Casemiro (34?) e Rashford (38?) il sogno del, che non conquista un titolo da 54 anni. Un 2-0 che premia il cinismo in avvio dei red devils, ma che nel complesso è un risultato che sta anche stretto a Ten Hag in una partita comunque spigolosa. Dopo 9? Dalot è già sul tabellino dei cattivi. Un giallo pesante sulla fascia di Saint-Maximin che al 32? ha la prima occasione: dribbling sul portoghese, palla sul destro e tiro, ma De Gea d’istinto respinge. Una parata decisiva perché due minuti più tardi losblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Shaw, Casemiro svetta di testa e batte Karius. Il ...

