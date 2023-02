Campania, temporali e forte vento: è ancora allerta meteo su tutta la regione (Di domenica 26 febbraio 2023) La Protezione Civile della regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 febbraio 2023) La Protezione Civile dellaha prorogato l’avviso didi colore Giallo attualmente in vigore fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, sulaad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Maltempo Campania, temporali e vento: allerta gialla fino a lunedì - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Prorogata l'allerta meteo gialla in #Campania fino alle 16 di lunedì - Previsti temporali, grandinate e forti raffiche… - TgrRaiCampania : Prorogata l'allerta meteo gialla in #Campania fino alle 16 di lunedì - Previsti temporali, grandinate e forti raffi… - corrmezzogiorno : #Napoli Campania, torna il maltempo: prorogata l’allerta meteo - cronachecampane : RT @cronachecampane: Temporali in arrivo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla -