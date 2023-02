Camila Giorgi-Peterson oggi in tv, Finale WTA Merida 2023: orario, programma, dove vederla. Si gioca di notte (Di domenica 26 febbraio 2023) Camila Giorgi è tornata in Finale di un torneo WTA. La tennista marchigiana sta splendendo sul cemento di Merida, in Messico, battendo in fila tre teste di serie come Mayar Sherif, Sloane Stephens (con un doppio 6-0) e Katerina Siniakova pochi minuti fa. All’ultimo atto le se frapporrà la svedese Rebecca Peterson. Attuale numero 140 al mondo, Peterson arriva direttamente dalle qualificazioni. Dopo aver sconfitto l’argentina Nadia Podoroska, ha sorpreso tutti superando prima la statunitense Alycia Parks, vincitrice a Lione, agli ottavi di Finale per poi battere la prima testa di serie Magda Linette con un netto 6-2 6-4 ai quarti. In semiFinale è stata la statunitense Caty McNally a cadere sotto i suoi colpi. La Finale tra ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)è tornata indi un torneo WTA. La tennista marchigiana sta splendendo sul cemento di, in Messico, battendo in fila tre teste di serie come Mayar Sherif, Sloane Stephens (con un doppio 6-0) e Katerina Siniakova pochi minuti fa. All’ultimo atto le se frapporrà la svedese Rebecca. Attuale numero 140 al mondo,arriva direttamente dalle qualificazioni. Dopo aver sconfitto l’argentina Nadia Podoroska, ha sorpreso tutti superando prima la statunitense Alycia Parks, vincitrice a Lione, agli ottavi diper poi battere la prima testa di serie Magda Linette con un netto 6-2 6-4 ai quarti. In semiè stata la statunitense Caty McNally a cadere sotto i suoi colpi. Latra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : GIORGI E COCCIARETTO OK, OUT BRONZETTI ???? In Messico Camila Giorgi vince agevolmente, e così Cocciaretto, che batte… - infoitsport : WTA Merida, Camila Giorgi annichilisce Stephens con un doppio bagel - Sportsgeeez : Merida Open WTA 250 Final: Rebecca Peterson (Q) vs Camila Giorgi @WTAMeridaOpen #MeridaOpenAKRON @WTA - MercRF : RT @lorenzofares: Camila #Giorgi ???? batte anche Katerina Siniakova ???? e al #wtamerida giocherà vs Rebecca Peterson ???? la 10a finale della s… - MutantFairy0 : RT @Eurosport_IT: CAMILA IN FINALE ?????? L'azzurra ha sconfitto in 2 set Siniakova, ed ora incontrerà Peterson per il titolo ?? #EurosportTE… -