California, la tempesta di neve lascia 120.000 persone senza luce (Di domenica 26 febbraio 2023) La tempesta di neve in California continua a mettere in ginocchio lo Stato americano. Da ormai diverse ore, il territorio è colpito da una bufera che si è abbattuta con potenza, specialmente sulla costa della California meridionale. I fiumi si sono gonfiati arrivando a superare il livello massimo e diventando così pericolosi per le persone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Tempesta di neve in California, 120mila case senza elettricità #California #26febbraio - RaiNews : Nella Foresta nazionale di San Bernardino, in California, una coppia di aquile protegge le uova dalla tempesta di n… - Ambrosino6 : ?? Mamma aquila protegge le uova e sfida la tempesta ?? All'interno della Foresta nazionale di San Bernardino, nel… - augusto_amato : Tempesta di neve in California, ancora in 120.000 senza corrente - Mondo - ANSA - essereminimal : E il cambiamento climatico che chiede questo sacrificio?????????? -