Calhanoglu Inter | il rinnovo è in discussione

Ormai manca solamente la firma da apporre sul contratto. Calhanoglu sta infatti discutendo un nuovo accordo con l'Inter, per prolungare la sua esperienza in nerazzurro almeno fino al 2026. La giusta fine di una stagione nella quale ha trovato finalmente la sua dimensione: da mezzala a regista davanti alla difesa. Calha all'Inter ha trovato serenità e tanta qualità nelle giocate. Recupera tantissimi palloni, trova passaggi chiave per l'economia della squadra e riesce sempre a condurre l'attacco del team. Proprio per questo l'Inter ha deciso di offrire il rinnovo prima di farselo soffiare a zero il prossimo anno. A quanto pare l'offerta di Ausilio e Marotta sarà attorno ai 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Calhanoglu sta trattando il rinnovo con la dirigenza ...

