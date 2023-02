Calendario Sport Invernali oggi | orari domenica 26 febbraio | programma | orari | tv | streaming

(Di domenica 26 febbraio 2023)262023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, e di Coppa del Mondo per sci alpino e slittino. Ci sarà inoltre la IBU Cup di biathlon. La Coppa del Mondo di slittino 2022-2023 nel singolo maschile si decide a Winterberg (Germania): sfida tra Dominik Fischnaller ed il padrone di casa Felix Loch. L’azzurro si presenta all’ultimo appuntamento stagionale con 36 punti di vantaggio sul rivale tedesco. Sulla spettacolare pista svizzera di Crans Montana va in scena la penultima discesa femminile di sci alpino prima delle finali di Soldeu (Andorra): nella Coppa di specialità al momento Sofia Ga comanda la classifica con 480 punti contro i 372 della slovena Ilka ...

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, e di Coppa del Mondo per ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Crans Montana (Svizzera), prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino fem ...