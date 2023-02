Calendario Sport Invernali oggi | orari 26 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023), domenica 262023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, e di Coppa del Mondo per sci alpino e slittino. Ci sarà inoltre la IBU Cup di biathlon.Mondiali sci nordico 202326, tv,, italiani in garaDomenica 2607.00 Sci freestyle, Mondiali Bakuriani: qualificazioni slopestyle femminile – Nessuna copertura tv /07.00 Snowboard, Mondiali Bakuriani: qualificazioni slopestyle femminile ...