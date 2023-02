Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi | orari 26 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si entra nel quarto giorno di lotta per le medaglie a Planica, neidi sci di. Dalle 11:30 (qualificazioni) e poi 13:30 (finali) le team sprint determineranno i due podi di una domenica ricca, prima del riposo del lunedì. L’Italia ha significative speranze di medaglia per mezzo della coppia maschile, composta da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne ci si affida a Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno. Il format è quello nuovo, già sperimentato in Coppa del Mondo: qualificazioni con due set di tempi singoli che vengono combinati per formare una classifica totale, determinante per la composizione della finale. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai. Da Albarello a Pellegrino, 11 trionfi in 30 anni Idi sci di...