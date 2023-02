Calendario Mondiali salto con gli sci 2023 oggi: orari 26 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 26 febbraio 2023) La prima settimana dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2023 si chiude quest’oggi a Planica con lo svolgimento della prova a squadre miste su trampolino piccolo, in programma a partire dalle ore 17.00. Saranno quindici i Paesi in gara, con ciascuna nazione che schiererà un quartetto composto da due donne e due uomini. Jessica Malsiner, Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Lara Malsiner (nell’ordine scelto dallo staff tecnico tricolore) sono i rappresentati dell’Italia, con l’obiettivo non semplice di chiudere la prima serie tra le migliori otto e accedere di conseguenza alla seconda metà della competizione con in palio le medaglia. Gli azzurri non hanno infatti ambizioni da podio. Presumibilmente saranno Germania, Austria e Norvegia a contendersi il titolo, con i teutonici ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) La prima settimana dei Campionatidicon gli scisi chiude quest’a Planica con lo svolgimento della prova a squadre miste su trampolino piccolo, ina partire dalle ore 17.00. Saranno quindici i Paesi in, con ciascuna nazione che schiererà un quartetto composto da due donne e due uomini. Jessica Malsiner, Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Lara Malsiner (nell’ordine scelto dallo staff tecnico tricolore) sono i rappresentati dell’Italia, con l’obiettivo non semplice di chiudere la prima serie tra le migliori otto e accedere di conseguenza alla seconda metà della competizione con in palio le medaglia. Gli azzurri non hanno infatti ambizioni da podio. Presumibilmente saranno Germania, Austria e Norvegia a contendersi il titolo, con i teutonici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming, italiane in gara - infoitsport : Calendario Mondiali salto con gli sci 2023 oggi - infoitsport : Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara - InsideMarketing : Giornate mondiali: quali ricordare per marzo 2023? #social #socialmedia #smm -