Calciomercato Napoli, Marcolin consiglia: “È Parisi l’erede di Mário Rui” (Di domenica 26 febbraio 2023) Nonostante la sconfitta nella gara del Castellani valida per l’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A contro il Napoli, il difensore dell’Empoli Fabiano Parisi si è messo in mostra con una buonissima prestazione sia in fase difensiva che offensiva, riuscendo a dimostrare le proprie qualità. L’ex centrocampista partenopeo Dario Marcolin, oggi opinionista per DAZN, ha esaltato il terzino, tra l’altro campano in quanto originario di Solofra, in provincia di Avellino, consigliando agli azzurri di provare ad acquistarlo: ” Per caratteristiche Parisi mi ricorda Mário Rui, è il suo erede naturale. È bassino ma ha grande tecnica e muove molto bene il pallone”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Nonostante la sconfitta nella gara del Castellani valida per l’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A contro il, il difensore dell’Empoli Fabianosi è messo in mostra con una buonissima prestazione sia in fase difensiva che offensiva, riuscendo a dimostrare le proprie qualità. L’ex centrocampista partenopeo Dario, oggi opinionista per DAZN, ha esaltato il terzino, tra l’altro campano in quanto originario di Solofra, in provincia di Avellino,ndo agli azzurri di provare ad acquistarlo: ” Per caratteristichemi ricordaRui, è il suo erede naturale. È bassino ma ha grande tecnica e muove molto bene il pallone”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli, rubato il quadro di #Maradona - sportli26181512 : Napoli, giorni decisivi per il rinnovo di un big: Amir Rahmani è, ormai, un punto fisso della difesa del Napoli. Se… - TUTTOJUVE_COM : Juve, su Baldanzi avanza il Napoli - sportli26181512 : L'Inter si butta via, il Napoli si prepara: lo Scudetto può arrivare già ad aprile! Ecco quando: A Bologna, l'Inter… - cmdotcom : L'#Inter si butta via, il #Napoli si prepara: lo Scudetto può arrivare già ad aprile! Ecco quando -