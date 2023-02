Calciomercato Napoli, Bargiggia: “Mario Rui lontano dagli azzurri, l’eventuale sostituto” (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo la brutta espulsione del match di ieri, 25 febbraio, contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il terzino del Napoli Mario Rui potrebbe scontare più di una giornata di squalifica. A parlare del numero sei portoghese è stato Paolo Bargiggia che ha commentato l’accaduto su Twitter: “L’espulsione di Mario Rui in Empoli-Napoli lo allontana ulteriormente dal club di De Laurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l’interesse di Giuntoli per Parisi”. L'espulsione di Mario Rui in @EmpoliFC @sscNapoli lo allontana ulteriormente dal club di @ADeLaurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l'interesse di Giuntoli per Parisi.— Paolo Bargiggia (@Paolo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo la brutta espulsione del match di ieri, 25 febbraio, contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il terzino delRui potrebbe scontare più di una giornata di squalifica. A parlare del numero sei portoghese è stato Paoloche ha commentato l’accaduto su Twitter: “L’espulsione diRui in Empoli-lo allontana ulteriormente dal club di De Laurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l’interesse di Giuntoli per Parisi”. L'espulsione diRui in @EmpoliFC @ssclo allontana ulteriormente dal club di @ADeLaurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l'interesse di Giuntoli per Parisi.— Paolo(@Paolo ...

