Calcio | una doppietta di Nzola salva lo Spezia | a Udine finisce 2-2

(Di domenica 26 febbraio 2023), 26 feb. - (Adnkronos) - Comincia con un prezioso pareggio in trasferta l'avventura di mister Semplici sulla panchina dello. I liguri pareggiano 2-2 alla Dacia Arena grazie ad unadiche apre e chiude le marcature al 6' e al 72'; nel mezzo le reti dei friulani con Beto al 22' e Pereyra al 55'. Un punto ma che non soddisfa nessuna delle due squadre: i liguri, a secco di vittorie dal 15 gennaio, restano sempre invischiati nella lotta per non retrocedere, con soli tre punti di vantaggio sul Verona, impegnato domani con la Fiorentina. Prosegue il momento negativo anche per i bianconeri, che agganciano al nono posto il Torino con 31 punti, ma hanno vinto solo una delle ultime 16 partite. Le due squadre danno vita ad un match giocato a viso aperto, con i padroni di casa subito protagonisti con ...