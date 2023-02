Calcio | Serie A | Udinese-Spezia 2-2**

(Di domenica 26 febbraio 2023) Udine, 26 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul 2-2 il match della 24/a giornata diA tra, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con la doppietta di Nzola al 6' e al 72', in mezzo le reti dei padroni di casa con Beto al 22' e Pereyra al 55'. In classifica i bianconeri salgono a quota 31 agganciando il Torino al nono posto, i liguri sono diciassettesimi con 20 punti.

MILANO - Sfida ad alta quota a San Siro, dove il Milan ospita l'Atalanta nella sfida valida per la 24ª giornata diA . Obiettivo 'aggancio' per entrambi: vincendo i rossoneri di Stefano Pioli raggiungereberro infatti al secondo posto l'Inter (ko a Bologna) mentre la Dea di Gian Piero Gasperini , conquistando ...TORINO - La Juventus è al lavoro in vista del in scena martedì (ore 20:45) tra le mura dello Stadium. Giorni importanti per Massimiliano Allegri soprattutto a livello d'infermeria: e Paul Pogba ...

Alle 17:30 del 26 febbraio c'è AlbinoLeffe-Renate: Info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta Live ...Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...