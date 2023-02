Calcio | Serie A | Salernitana-Monza 3-0**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Salerno, 26 feb. - (Adnkronos) - Labatte 3-0 ilin un match della 24/a giornata diA disputato allo stadio Arechi di Salerno. A decidere il match i gol di Coulibaly al 52', Kastanos al 66' e Candreva al 71'. Gli ospiti chiudono anche in dieci per l'espulsione di Donati all'87' per doppia ammonizione. In classifica i granata salgono a quota 24 in sedicesima posizione, mentre i brianzoli restano undicesimi con 29 punti.