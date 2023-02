(Di domenica 26 febbraio 2023)o, 26 feb. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 l'nel posticipo domenicale della 24/a giornata diA disputato allo stadio 'Meazza' di San Siro. A decidere il match l'autogol di Musso al 26' e la rete di Messia all'86'. In classifica i rossoneri agganciano l'Inter al 2° posto con 47 punti, 18 meno del Napoli capolista, i nerazzurri restano fermi a quota 41 in sesta posizione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenz… - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma-Juve: altri 6 club coinvolti e spuntano le lettere segrete - tuttosport : ?? L'intervista al Professor Napoli 'Nessuna legge vieta di cedere a prezzi più alti' #Juventus #Tuttosport… - milansette : Milan-Atalanta 2-0: decidono l'autogol di Musso e Messias - Esecezetaa : RT @Gazzetta_it: È tornato il vero Milan: 2-0 all'Atalanta e Inter agganciata al secondo posto -

Si trova due volte da solo contro Nzola. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...Il Milan vince e convince. La squadra di Pioli batte 2 - 0 l'Atalanta e aggancia i cugini dell'Inter al secondo posto in classifica. A San Siro un gol per tempo: al 26' l'autogol di Musso dopo un ...

**Calcio: Serie A, Salernitana-Monza 3-0 Gazzetta di Reggio

Salernitana - Monza live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Calcio, Serie A: Salernitana-Monza 3-0 RaiNews

**Calcio: Serie A, Milan-Atalanta 2-0 Gazzetta di Reggio

Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Alle 17:30 del 26 febbraio c'è AlbinoLeffe-Renate: Info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta Live ...Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...