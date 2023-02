Calcio | Serie A | il Bologna stende l’Inter | la Salernitana travolge il Monza

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si sono concluse le partite della domenica pomeriggio della 24esima giornata dellaA di2022-2023. Ecco come sono andate le cose in-Inter e-Inter 1-0 (h 12.30) Al Dall’Ara i padroni di casa giocano un nuovo scherzo ai nerazzurri, dopo quello della passata stagione. La squadra di Thiago Motta trova il gol vittoria con Orsolini al 76? mandando al tappeto la formazione di Inzaghi. I felsinei salgono cosi a 35 punti, in piena zona Conference League, mentre i meneghini rimangono a 44 punti, a -18 dal Napoli capolista, e in attesa di capire come si evolverà la questione relativa alla zona Champions League.3-0 (h 15.00) All’Arechi i padroni di casa trovano la prima vittoria dall’arrivo di ...

gara valevole per la 26esima giornata del campionato diB, vinta dai pugliesi per 0 - 2. BOLOGNA - Nervi tesissimi per l' Inter dopo il ko al Dall'Ara contro il Bologna . I nerazzurri si fermano in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Porto. Una sconfitta che ...

Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...