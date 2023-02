Calcio: Premier, Tottenham sfata tabù Chelsea dopo 4 anni, Skipp e Kane stendono i Blues (Di domenica 26 febbraio 2023) Londra, 26 feb. - (Adnkronos) - Il tabù è stato spezzato. Più di quattro anni dopo l'ultima volta (era il 24 novembre 2018), il Tottenham torna a vincere in Premier League contro il Chelsea. Il 2-0 di Londra è un tassello fondamentale per gli Spurs nella corsa per la Champions League, ma soprattutto da una spallata importante ai Blues di Graham Potter, entrati in una crisi senza fine e con l'allenatore sempre più in bilico. Nonostante un mercato faraonico, il Chelsea ha vinto un solo match nel 2023 ed è alla terza sconfitta consecutiva dopo Borussia Dortmund (in Champions League) e Southampton. Discorso diverso, invece, per il Tottenham che finora non aveva mai vinto contro le big del campionato. Una prova di maturità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Londra, 26 feb. - (Adnkronos) - Ilè stato spezzato. Più di quattrol'ultima volta (era il 24 novembre 2018), iltorna a vincere inLeague contro il. Il 2-0 di Londra è un tassello fondamentale per gli Spurs nella corsa per la Champions League, ma soprattutto da una spallata importante aidi Graham Potter, entrati in una crisi senza fine e con l'allenatore sempre più in bilico. Nonostante un mercato faraonico, ilha vinto un solo match nel 2023 ed è alla terza sconfitta consecutivaBorussia Dortmund (in Champions League) e Southampton. Discorso diverso, invece, per ilche finora non aveva mai vinto contro le big del campionato. Una prova di maturità ...

