Calcio: Milan, Ibra torna in campo dopo 9 mesi, entra al 73' al posto di Giroud contro l'Atalanta (Di domenica 26 febbraio 2023) Milano, 26 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic torna a giocare con la maglia rossonera. Il 41enne svedese ha infatti effettuato il suo esordio stagionale entrando al posto di Olivier Giroud al 73' del match contro l'Atalanta. L'ultima partita di Ibrahimovic risale addirittura a 280 giorni, il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara che ha regalato al Milan lo Scudetto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)o, 26 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante delZlatanhimovica giocare con la maglia rossonera. Il 41enne svedese ha infatti effettuato il suo esordio stagionalendo aldi Olivieral 73' del matchl'. L'ultima partita dihimovic risale addirittura a 280 giorni, il 22 maggio 2022 a Reggio Emiliail Sassuolo nella gara che ha regalato allo Scudetto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - sportface2016 : #MilanAtalanta, curiosa statistica nel primo tempo: zero tiri in porta, un gol - Gazzetta_it : Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria - NCN_it : #Milan-#Atalanta 2-0, i rossoneri si portano al 2° posto grazie a #Theo e #Messias - milansette : Milan-Atalanta 2-0: decidono l'autogol di Musso e Messias -