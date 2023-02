Calcio: Lautaro critica l'Inter, 'così non andiamo da nessuna parte' (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna, 26 feb. - (Adnkronos) - "così non andiamo da nessuna parte". così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, dopo la sconfitta di Bologna. Una forte autocritica dopo un nuovo passo falso nerazzurro nella corsa in campionato: "Dobbiamo cambiare pagina, subito, e trovare la continuità giusta. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui belli carichi e poi giochiamo così, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme. Il Bologna è una grande squadra, oggi lo ha dimostrato e ha giocato meglio di noi, ha vinto con merito. Sicuramente noi dobbiamo avere più continuità e uscire in campo sempre come fatto contro il Porto, in qualsiasi altra partita. Sono qui anche per chiedere scusa ai tifosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna, 26 feb. - (Adnkronos) - "nonda".l'attaccante dell'Martinez, dopo la sconfitta di Bologna. Una forte autodopo un nuovo passo falso nerazzurro nella corsa in campionato: "Dobbiamo cambiare pagina, subito, e trovare la continuità giusta. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui belli carichi e poi giochiamo, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme. Il Bologna è una grande squadra, oggi lo ha dimostrato e ha giocato meglio di noi, ha vinto con merito. Sicuramente noi dobbiamo avere più continuità e uscire in campo sempre come fatto contro il Porto, in qualsiasi altra partita. Sono qui anche per chiedere scusa ai tifosi ...

