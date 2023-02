Calcio | la Salernitana cala il tris | Monza travolto all' Arechi

(Di domenica 26 febbraio 2023) Salerno, 26 feb. - (Adnkronos) - Prima vittoria dellatargata Paulo Sousa, che sconfigge, tra le mura amiche dell', ilcon un netto 3-0. Partita decisa nella ripresa grazie alla bellissima rete di Coulibaly, un interno destro all'incrocio dei pali al 7'. Al 21' arriva il raddoppio realizzato da Kastanos dopo un'azione di rimessa ispirata da Candreva, il migliore in campo, che poi segna anche il 3-0 al 26' raccogliendo una respinta di Cragno su tiro di Piatek. Ilchiude in dieci per l'espulsione al 42' di Donati per doppia ammonizione. Boccata d'ossigeno in classifica per i campani, che non vincevano in casa da ottobre, saliti a quota 24 in 16/a posizione. I brianzoli restano undicesimi con 29 punti. Nei primi venti minuti i padroni di casa spingono soprattutto con Candreva, tra i più ...

La Salernitana non ha creatori in mezzo al campo e funziona solo quando può andare in transizione rapida. È cosi che crea in sequenza le prime due vere occasioni da gol del match. Al 15' Sambia si fa ...

